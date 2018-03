Fachkräfte für die Region

Anzeige

Förderverein erhält Smart

Als Vertreter des Netzwerks „Stelen der Toleranz“ hielt Philosoph Frieder Schwitzgebel einen Festvortag zum Thema „Toleranz“. Mit dem Fest startete die Anna-Freud-Schule zugleich ein Projekt, für das Steinruck die Schirmherrschaft übernommen hat. Ein besonderes Geburtstagsgeschenk sollte später an den Fördervereinsvorsitzenden Christoph Heller übergeben werden: ein Smart, der dem Förderverein der Schule von dem Unternehmen SUP2U zur Verfügung gestellt wird. Das „Carsharing & Caring“-Pilotprojekt soll Lehrkräften, Schülern und Fördervereinsmitgliedern den auf zwei Schulstandorte in Süd und Gartenstadt verteilten Arbeitsalltag erleichtern und zugleich soziale Projekte ermöglichen – etwa Senioren bei Erledigungen zu helfen, damit sie möglichst lange in den eigenen vier Wänden bleiben können.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.03.2018