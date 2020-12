Fachpersonalgesucht für Impfzentrum

Ludwigshafen.Zur Unterstützung des Corona-Impfzentrums im Walzmühl-Center sucht die Verwaltung weiterhin Fachkräfte. Insbesondere pensionierte Ärzte, Apotheker sowie medizinisches und pharmazeutisches Fachpersonal werden gebeten, sich bei der Stadt unter der E-Mail-Adresse infocorona@ludwigshafen.de zu melden. Sie können sich auch auf der Website des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums registrieren lassen. Nach Angaben der Verwaltung haben sich zwar bereits zahlreiche Helfer gemeldet. Weil im Impfzentrum ein Schichtbetrieb sowie ein stufenweiser Ausbau der Kapazitäten vorgesehen sind, wird aber weiteres Fachpersonal benötigt. Bei den baulichen Vorbereitungen ist die Verwaltung nach eigenen Angaben gut im Zeitplan. Das Impfzentrum soll voraussichtlich Anfang Januar seinen Betrieb aufnehmen. Vorgesehen sind zwei bis drei Impfstraßen mit jeweils zwölf Plätzen.

Die Linksfraktion fordert unterdessen einen besseren Schutz der Altenheime. Denn in deutschen Senioreneinrichtungen gebe es laut Robert-Koch-Institut doppelt so viele Corona-Ausbrüche wie bei der ersten Welle der Pandemie im Frühjahr. Die Linken plädierten für einen sofortigen Besucherstopp bis zu einem deutlichen Rückgang der Infektionszahlen in der breiten Bevölkerung. Zudem sollten alle Personen, die ein Seniorenheim betreten, wie etwa Lieferanten und Physiotherapeuten einen Schnelltest machen. Alle Bewohner der Heime sollten kostenlos FFP2-Masken erhalten und zweimal wöchentlich mit einem Schnelltest kontrolliert werden. Es sei völlig unverständlich, warum entsprechende Maßnahmen nicht bereits Anfang Oktober in Kraft gesetzt worden seien. „Diese Versäumnisse haben Menschenleben gekostet“, sagt Fraktionschef Liborio Ciccarello.

Inzidenz geht auf 333,3 zurück

Ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion ist am Sonntag vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium gemeldet worden. Die Zahl der Neuinfektionen bleibt in Ludwigshafen auf hohem Niveau, die Steigerungsrate hat sich indes am Wochenende etwas abgeflacht. Bis Sonntagmittag erhöhte sich die Gesamtzahl der Corona-Fälle auf 3918 – 74 mehr als am Freitag. Der Inzidenzwert ging von 365,3 auf 333,3 zurück. Zum Vergleich: In Speyer liegt er mit 370,1 noch höher, in Frankenthal (226,9) und im Rhein-Pfalz-Kreis (232,8) etwas geringer.

