„Fachstellen sollen rasch reagieren“

Ludwigshafen.„Die Einführung einer Mängelmelder-Onlineplattform ist nach Ansicht der CDU nur ein Schritt, um Sicherheit und Sauberkeit in Ludwigshafen zu verbessern. „Die Fachstellen, an die Meldungen weitergegeben werden, müssen personell entsprechend aufgestellt sein, um die Mängel zeitnah beseitigen oder sogar verhindern zu können “, sagt Fraktionsvorsitzender Peter Uebel. Generell sei der Mängelmelder ein gutes Instrument, um die Belange der Bürger zentral und digital zu sammeln und so schneller zu erfahren, wo Probleme auftreten. Im Bereich Sauberkeit sei dies beispielsweise mit der Reaktivierung des Umweltvollzugsdienstes, den sogenannten Müllsheriffs, und weiteren Maßnahmen zu erreichen. Die Freien Wähler rechnen durch den Mängelmelder mit einer verbesserten Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürgern. Gerade angesichts der schwierigen Müllproblematik sei eine schnellere Beseitigung möglich. Auch die FWG erwartet eine rasche Reaktion der Verwaltung auf die eingehenden Meldungen.

Scharfenberger kritisiert Union

„Die CDU ist schnell zur Hand mit Kritik und Forderungen. Sie sollte sich aber zunächst einmal selbst kritisch hinterfragen, warum sie ihre Forderungen nicht schon damals gestellt haben, als es 16 Jahre lang eine CDU-Oberbürgermeisterin gab“, entgegnete die SPD-Fraktionschefin Heike Scharfenberger. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) habe in ihrem Arbeitsprogramm einen Mängelmelder angekündigt und jetzt auch geliefert.

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.04.2019