Fackeltätigkeit im Werksteil Nord der BASF

Ludwigshafen.Beim Wiederanfahren einer Anlage im Werksteil Nord der BASF in Ludwigshafen ist es am frühen Freitagmorgen, gegen 0.45 Uhr, zu einer Betriebsstörung gekommen. Nach Angaben des Unternehmens hätten die Sicherheitssysteme wie vorgesehen reagiert, überschüssiges Gas sei über eine Fackel verbrannt worden. Dabei kam es zu einer starken Fackeltätigkeit mit sichtbarem Feuerschein und Lärm, die bis in die Morgenstunden andauerte. Die Umweltmesswagen der BASF waren innerhalb und außerhalb des Werksgeländes unterwegs. Wie die BASF mitteilte, wurden keine erhöhten Messwerte festgestellt. Die zuständigen Behörden seien informiert worden.

