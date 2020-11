Fahnen gegen Gewalt

Ludwigshafen.Mit gehissten Fahnen setzt die Stadt Ludwigshafen vom Mittwoch an wieder ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Zum Internationalen Aktionstag werden am Rathaus und an anderen Orten für einige Tage Flaggen wehen: die blauen Fahnen unter dem Motto „Frei leben ohne Gewalt“ von Terre des Femmes, das Banner zur Kampagne „Orange the World“ sowie die Flagge des Deutschen Gewerkschaftsbundes.

Mit der Aktion machen der Arbeitskreis Gewalt gegen Frauen, der Rat für Kriminalitätsverhütung sowie die Gleichstellungsbeauftragte auf das Thema aufmerksam. Der Internationale Frauentreff setzt wiederum mit Alltagsmasken ein Zeichen: Unter der Telefonnummer 0621/504 30 87 kann man kostenlos einen schwarzen Mund-Nase-Schutz mit der Aufschrift „Nein! zu Gewalt an Frauen“ bestellen.

Für von Gewalt bedrohte Frauen ist das Frauenhaus trotz der aktuellen Kontaktbeschränkungen wie gewohnt telefonisch unter 0621/52 19 69 erreichbar.

