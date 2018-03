Fahranfänger mit 1,6 Promille

Anzeige

Ludwigshafen.Nach einer Trunkenheitsfahrt ist der Führerschein eines 18-jährigen Fahranfängers sichergestellt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, wurde der junge Autofahrer aus Speyer am Sonntag gegen 6.35 Uhr in der Roonstraße in Ludwigshafen kontrolliert. Dabei nahmen die Beamten bei ihm einen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Der 18-Jährige gab an, nur ein Bier in einer Diskothek getrunken zu haben. Der Alkoholtest zeigte jedoch einen Wert von 1,6 Promille an. Wie lange er auf den Führerschein verzichten muss, ist unklar. Nach Polizeiangaben wird dies bei dem Gerichtsverfahren über die Strafanzeige entschieden.