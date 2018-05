Fahrer eingeklemmt

Anzeige

Weisenheim/Sand.Bei einem Unfall auf der Landstraße 454 im Kreis Bad Dürkheim hat ein 25-Jähriger schwere Verletzungen erlitten. Die Polizei teilte gestern mit, dass der Ford-Fahrer von Weisenheim am Sand in Richtung Birkenheide unterwegs war. In einer Kurve kam er von der Straße ab, der Wagen überschlug sich mehrfach und kam auf der Fahrbahn zum Liegen.

Der 25-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten ihn aus seinem Auto befreien. Den Schaden schätzt die Polizei auf eine Höhe von rund 3000 Euro. Die L 454 musste am späten Samstagnachmittag für rund eine Stunde voll gesperrt werden. fab