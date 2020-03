Fahrerflucht nach Streifschaden

Ludwigshafen.Ein Unfall mit anschließender Fahrerflucht hat sich im Stadtteil Gartenstadt ereignet. Am Freitagvormittag zwischen 10.45 und 12.15 Uhr beschädigte der bislang unbekannte Unfallverursacher auf dem Parkplatz eines Krankenhauses einen grauen BMW 5er. Daraufhin entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, entstand an dem Auto ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Ermittler vermuten, dass der Unfall beim Parken entstanden ist. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963 21 22 oder per E-Mail an piludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen. lor

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.03.2020