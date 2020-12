Fahrradfahrer bei Unfall mit Auto verletzt

Ludwigshafen.Ein 66-Jähriger Radfahrer ist am gestrigen Donnerstag bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Er schob gegen 18.30 Uhr in der Burgundenstraße sein beleuchtetes Fahrrad, als ihm eine bislang unbekannte Person in einem BMW entgegenkam und mit seinem Fahrradlenker kollidierte. Der 66-Jährige stürzte und wurde verletzt. Das Auto sei indes ohne anzuhalten weitergefahren. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise unter Telefon 0621/963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de

