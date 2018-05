Fahrradstreifen für Heinigstraße

Anzeige

Ludwigshafen.Im Kampf gegen überhöhte Stickoxid-Werte in der Heinigstraße will die Verwaltung mit einigen kurzfristigen Maßnahmen Abhilfe schaffen. Dafür soll eine der beiden Fahrspuren in Richtung Süden zwischen Benckiser- und Kaiser-Wilhelm-Straße gestrichen werden. An ihrer Stelle wird dort künftig ein Fahrradstreifen verlaufen, wie Verkehrsplaner Thomas Lappe gestern bei einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und Grundstückausschusses mit den Ortsbeiräten Südliche und Nördliche Innenstadt berichtete. Daneben wird die Ampelschaltung an vier Kreuzungen verändert, damit weniger Autofahrer die Hauptverkehrsader befahren. Die Fraktionen in den Gremien bewilligten die Pläne mit großer Mehrheit.

„Ziel ist es, die Straße zur Vermeidung von Fahrverboten zu entlasten“, so Lappe. Rund 30 000 Autos fahren nach seinen Angaben derzeit täglich durch die Heinigstraße, 50 Prozent davon seien reiner Durchfahrtsverkehr. Dieser soll nach Möglichkeit in die parallel verlaufende Lorientallee verlagert werden, die Stand heute nur ein Drittel der Belastung zu bewältigen hat. „Durch die offenere Bebauung ist die Lorient-allee gut durchlüftet und die Schadstoffe können besser abziehen“, erklärte Lappe. In der Heinigstraße dagegen wird der Stickoxid-Grenzwert von 40 Mikrogramm seit Jahren überschritten, 2017 lag die Konzentration bei 44 Mikrogramm.

Beginn bis Ende Juni

Es besteht also akuter Handlungsbedarf. Bis Ende Juni muss mit den Maßnahmen begonnen werden, um auf Fördergelder des Landes zugreifen zu können. Die Regierung in Mainz hatte Kommunen mit hohen Schadstoffwerten je eine Million Euro für Soforthilfeprogramme in Aussicht gestellt. Die Vorhaben zur Entlastung der Heinigstraße kosten voraussichtlich 210 000 Euro. Für eine Übernahme müssen sie bis Jahresende abgeschlossen sein, wie Lappe berichtete.