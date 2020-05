Fallzahl bleibt in Ludwigshafen stabil

Ludwigshafen.Die Anzahl der gemeldeten Corona-Fälle ist am Freitag in Ludwigshafen unverändert geblieben. Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises waren Stand 12 Uhr insgesamt 284 Menschen mit dem Virus infiziert – genau so viele wie am Donnerstag. Die Zahl der bereits wieder Genesenen blieb ebenfalls stabil bei 253. Im Landkreis kam am Freitag ein Fall hinzu (212), in Speyer (82) und Frankenthal (42) gab es ebenfalls keine Neuinfektionen zu vermelden. jei

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.05.2020