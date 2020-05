Fallzahl nach unten korrigiert

Ludwigshafen.In Ludwigshafen sind aktuell noch 31 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus der Meldung des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises vom Dienstag hervor. Die Gesamtfallzahl korrigierte die Behörde auf 291, durch einen Eingabefehler seien am Montag 292 Fälle gemeldet worden. Als bereits wieder genesen gelten inzwischen 260 Menschen. Im Rhein-Pfalz-Kreis kam am Dienstag ein Fall hinzu (216), in Speyer wurde die Zahl ebenfalls um eins nach unten korrigiert (82), in Frankenthal blieb sie stabil (42). jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.05.2020