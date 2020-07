Fallzahl seit zwei Tagen stabil

Ludwigshafen.Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen ist in Ludwigshafen am zweiten Tag in Folge stabil bei 343 geblieben. Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises gibt es in der Chemiestadt aktuell noch 16 Infizierte – genauso viele wie am Montag und Dienstag. Die Zahl der Genesenen liegt ebenfalls unverändert bei 325. Zwei Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Im Rhein-Pfalz-Kreis (270) gab es einen neuen Fall, in Speyer (108) zwei und in Frankenthal (47) keinen. jei

