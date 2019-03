Falsche Dachdecker bestehlen Seniorin

Ludwigshafen.Eine 82-Jährige ist in der Menzelstraße Opfer von Trickbetrügern geworden. Wie die Polizei gestern mitteilte, erbeuteten vermeintliche Dachdecker am Mittwoch Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro aus der Wohnung der Seniorin. Am Morgen hatte ein Mann bei dieser geklingelt und angegeben, lose Ziegel auf ihrem Dach gesehen zu haben. Er bot ihr an, den Schaden zu reparieren. Nachdem die Frau auf das Angebot einging, kehrte der Unbekannte später mit einem Kollegen zurück. Dieser ging mit der Bewohnerin in den Keller, um neue Ziegel zu holen, und lenkte sie so für eine Weile ab.

Nach getaner Arbeit zahlte die 82-Jährige den Männern ihren Lohn. Erst am nächsten Tag bemerkte sie, dass der Schmuck verschwunden war. Einer der Männer soll 40 bis 50 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Er hat eine kräftige Statur. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-27 73. jei

