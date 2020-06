Falsche Dachdecker erbeuten Schmuck

Ludwigshafen.Betrüger haben einer Seniorin in der Georg-Ludwig-Krebs-Straße Geld und Schmuck gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, klingelte am Dienstag um 15.30 Uhr ein Mann bei der Frau und gab sich als Dachdecker aus. Unter einem Vorwand verschaffte er sich Zutritt zu der Wohnung. Kurz darauf kam ein zweiter vermeintlicher Dachdecker hinzu. Einer der Täter verwickelte die Bewohnerin in ein Gespräch, während der zweite ungestört die Räume durchsuchen konnte. Mit Geld und Schmuck entkamen die Trickbetrüger schließlich.

Beide Männer sollen um die 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß, von kräftiger Statur und dunkelhaarig sein. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-22 22. jei

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.06.2020