Falsche Handwerker

Ludwigshafen.Ein unbekannter Mann hat sich gegenüber einer 85-jährigen Rheingönheimerin als Mitarbeiter eines Versorgungsunternehmens ausgegeben. Nur dank des Einschreitens ihrer Enkelin konnte ein Diebstahl verhindert werden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Mann am Donnerstag gegen 16.40 Uhr bei der Seniorin in der Hauptstraße geklingelt und gab vor, dass er nach einem Wasserrohrbruch die Leitungen überprüfen müsse. Dies habe er zuvor auch bei Nachbarn gemacht. Der Enkelin, die zu Besuch war, kam dies jedoch verdächtig vor, weshalb sie bei den Nachbarn nachfragte. Als sie zurückkehrte, entdeckte sie einen weiteren Mann, der die Handtaschen von ihr und ihrer Großmutter in der Hand hielt. Die Enkelin forderte die Taschen zurück und bekam sie ausgehändigt. Danach flüchteten die beiden Männer, die von einer Frau begleitet wurden.

Die Männer sind etwa 35 bis 40 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Einer ist kräftig, trug eine schwarze Schirmmütze und einen blauen Blouson, der andere hat schwarze Haare und war mit einer dunklen Jacke bekleidet. Die Frau ist etwa 30 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 0621/963-21 22. ott

