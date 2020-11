Falsche Polizisten berauben 84-Jährige

Ludwigshafen.Zwei angebliche Polizeibeamte haben am Montag Schmuck und Bargeld aus der Wohnung einer 84-Jährigen in Ludwigshafen Oggersheim gestohlen. Gegen 10.45 Uhr hatte das Duo die Seniorin nach Auskunft der Polizei im Eingangsbereich ihrer Wohnung angesprochen und sich als Beamte ausgegeben.

Die 84-Jährige ließ die Männer in ihre Wohnung. Während ein Täter die Frau in ein Gespräch verwickelte, durchwühlte dessen Komplize die Räumlichkeiten. Als die Täter die Wohnung wieder verlassen hatten, bemerkte die Seniorin das entstandene Chaos und das Fehlen von Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe.

