Falsche Wasserableser - 300 Euro und Schmuck gestohlen

Ludwigshafen.Zwei Unbekannte haben sich in Ludwigshafen als Angestellte eines Energieversorgers ausgegeben und eine 87-Jährige um 300 Euro und Schmuck bestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, klingelten am Mittwoch gegen 8.30 Uhr zwei Männer an der Tür der Seniorin in Maudach und gaben vor, den Wasserzähler ablesen zu müssen. Während der eine daraufhin die Frau in ein Gespräch verwickelte, durchstöberte der andere das Schlafzimmer. Anschließend gingen beide wieder. Erst danach fiel der Frau auf, dass 300 Euro Bargeld und Schmuck fehlten. Sie beschrieb die Täter als 1,80 oder 1,85 Meter groß und in braune und beigefarbene Arbeitskleidung gehüllt. Hinweise zu den Tätern und weiteren Geschädigten unter 0621 963 2773.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.10.2020