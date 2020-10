Falsche Wasserableser

Ludwigshafen.Zwei Trickdiebe haben sich als Angestellte eines Ludwigshafener Energieversorgers ausgegeben und bei einer 87-jährigen Maudacherin Schmuck und 300 Euro entwendet. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag klingelten die beiden am Mittwoch gegen 8.30 Uhr an der Wohnungstür und baten um Einlass unter dem Vorwand, die Wasserzähler abzulesen. In der Wohnung verwickelte ein Täter die Seniorin in ein Gespräch, sein Komplize durchwühlte in dieser Zeit das Schlafzimmer. Die Trickdiebe sind etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß und trugen braune und beige Arbeitskleidung. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0621/963-27 73 entgegen. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.10.2020