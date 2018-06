Familien testen Kisten klettern

Anzeige

Ludwigshafen.Ein Fest für die ganze Familie ist „Kultur im Hain“ in Rheingönheim. Mittags startet das Musik- und Spielefest als Bestandteil des Kultursommers Ludwigshafen mit Attraktionen für die kleinen Gäste – so war es auch am vergangenen Wochenende wieder.

„Mama, darf ich da hoch?“ Der kleine Timo deutet auf den hohen Stapel Kisten und das Seil, das in den Baumkronen hin- und herschwingt. Kiste stapeln, Gleichgewicht finden, nächste Kiste entgegennehmen: Konzentriert erklimmt er Meter für Meter. Dann steht er stolz oben in schwindelerregender Höhe, die Kinder unten applaudieren, er streckt sich. Und dann passiert’s: Der Turm kracht in sich zusammen und Timo baumelt in sechs Metern Höhe am Sicherungsseil. Ein kleiner Schreckmoment, dann strahlt er. „Das war lustig, ich will nochmal!“

Gerade für die kleinen Besucher bietet „Kultur im Hain“ eine Menge. „Das ist das Konzept“, erklärt Dana Derlig-Gottschalk vom Organisationsteam. „Wir wollen, dass sich die ganze Familie hier wohlfühlt und für alle etwas geboten wird.“