Familientag mit Konzert

Ludwigshafen.Lukaskirche, Gemeindezentrum und Orgel sind dank Spenden von 65 000 Euro renoviert worden – dies feiert die protestantische Kirchengemeinde mit einem Festwochenende. Ein Familientag vor der Lukaskirche bietet am heutigen Samstag ab 13.30 Uhr viele Spielmöglichkeiten für Kinder. Um 15.30 Uhr beginnt ein Krabbel-Kinder-Familiengottesdienst mit Taufe. Florian Wolf, zweiter Sieger beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“, gibt um 19.30 Uhr ein Orgelkonzert. Beim Festgottesdienst am Sonntag,19. Mai, 10.30 Uhr, hält Kirchenpräsident Christian Schad die Predigt. Für eine musikalische Gestaltung sorgen der Projektchor, Solisten und ein Bläser-Quartett. Um 12.30 Uhr wird die Fotoausstellung zum Thema „Gott und die Welt in LU“ vorgestellt. Eine Preisverleihung schließt sich an . Um 14 Uhr beginnt eine Führung durch die renovierte Kirche. ott

