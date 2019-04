Fantasievolle Experimente mit Farben

Ludwigshafen.Überaus quirlig geht es im Atelier des Wilhelm-Hack-Museums zu. Was sehr verständlich ist, schließlich bereiten 19 junge Künstler eine Ausstellung vor, in der sie ihre im Laufe der Woche geschaffenen Werke präsentieren. Das Publikum, das hierfür bald eintreffen wird: die Eltern der sechs- bis zwölfjährigen Nachwuchstalente aus Ludwigshafen und Umgebung, die mit dieser Schau zugleich ihr Osterferienprogramm unter dem Motto „An die Farben, fertig, los!“ in dem Museum beenden.

Treibholz-Stück bemalt

„Ich habe einen Megalodon-Zahn“, sagt etwa der neunjährige Hannes über ein von ihm gestaltetes, weiß getünchtes Treibholz-Stück – das mithin frappierende Ähnlichkeit mit einem prähistorischen Riesenhai-Beißwerkzeug aufweist. Auch Luise hat eine bemerkenswerte, strahlend grüne Treibholz-Arbeit geschaffen – „einen Kaktus, der surft“, wie die Achtjährige erläutert.

Unter Anleitung der Künstlerin Valentina Jaffé haben die Kinder seit Dienstag eine fantasievolle Vielfalt von Werken kreiert. Als Inspirationsquelle dienten ihnen dabei die Ausstellungen „Gewächse der Seele – Pflanzenfantasien zwischen Symbolismus“ und Outsider Art“ und „Bild und Blick – Sehen in der Moderne“. Und das, sagt Jaffé, „finde ich, ist auch das Schöne, dass man eben die Inspiration direkt im Museum hat, dass einfach wirklich direkt am Original gearbeitet wird. Und sich die jungen Teilnehmer auf die Fährte der Künstler begeben.“

Mit „Action-Painting“ habe die Woche angefangen, berichtet Niklas Kühner. Die Kinder hätten dabei einen Hintergrund mit in Farbe getauchten Wollfäden bearbeitet, erläutert der 14-Jährige, der früher oft am Ferienprogramm des Museums teilgenommen hatte, an dem er nun als Betreuer im Rahmen einen sozialen Schulpraktikums mitwirkt.

Daraufhin haben sie unter anderem Drucke angefertigt und „Mal-Maschinen“ gebaut – an Fäden aufgehängte, mit Farbe gefüllte und einem Loch im Boden versehene Joghurt-Becher, die über das Papier geschwenkt werden: „Eine surrealistische Technik, die auch Max Ernst benutzte“, wie Museumskuratorin Theresia Kiefer anmerkt.

Größter Beliebtheit – wie Marie (6), Laura (7) und Luise (8) bestätigen – erfreut sich zudem die Farbschleuder: Einem Plattenspieler nicht unähnlich, wird auf diese Apparatur ein rundes Papier gespannt und gedreht, auf das Farbe getröpfelt wird. Außerdem konnte sich jedes Kind ein Lieblingsbild im Museum aussuchen und sich davor fotografieren lassen, danach wurde ein Hintergrund dazu gestaltet. Schließlich bastelten die kleinen Künstler Einladungskarten zur Ausstellung. Hannes bleibt indes noch Zeit, um anzumerken, dass ihm diese Woche „richtig gut“ gefallen habe.

