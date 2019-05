Fantastische Welten treffen sich

2009 als kleines Liebhaber-Format für Fantasy-Freunde aus der Region gestartet, hat sich die „Hanami“ vor und im Pfalzbau zu einem deutschlandweit bekannten Forum von grenzenloser Fantasie entwickelt – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wenn die Organisatoren des Fantasy-Vereins Animexx nach Ludwigshafen einladen, folgen die Fans nicht nur ohne Wenn und Aber, sondern auch in großer Zahl. Satte 5000 Gäste zählten die Verantwortlichen über das Wochenende hinweg und erlebten dabei einmal mehr die schiere Vielfalt zwischen Anime und Mangas – der japanischen Zeichentrick- und Comic-Kunst – sowie futuristischen Fantasy-Universen.

Dem Wetter getrotzt

Da mochten Wind und Wetter den Anhängern fantastischer Welten noch so mitspielen: Im Pokémon-Look oder im grazilen Elfen-Kostüm, als düstere Fee oder Wrestling-Kämpfer kostümiert, bewiesen die hartgesottenen Gäste Stehvermögen und zauberten so manchem Besucher mit ihrem Aussehen ein Lächeln aufs Gesicht. Zumal die sogenannten Cosplayer zum Teil hunderte Stunden an der Nähmaschine verbrachten, um in Ludwigshafen so auflaufen zu können. Eine von ihnen ist Lisa Bidlingmaier.

Der Anime-Welt ist sie noch gar nicht so lange zugetan – doch als der „Fantasy-Virus“ von ihr Besitz ergriff, geschah es gleich auf denkbar intensive Weise. „Wenn du dein erstes eigenes Kostüm gebaut hast und dich darin präsentieren kannst, ist das überwältigend“, bringt es die junge Frau aus Reutlingen auf den Punkt und erzählt stolz vom Arbeitsprozess an ihrer Kleidung.

Denn auch wenn die Schwäbin sich mit zahllosen Erklär-Videos im Internet schlau gemacht hatte: Als es um ihr eigenes Design ging, war Bidlingmaier auf sich allein gestellt. „Am Ende geht es nicht mehr darum, wie viele Stunden du gebraucht hast, um Waffe, Rüstung oder Beleuchtung fertig zu bekommen – es ist das große Ziel der Convention, auf das du hinarbeitest.“

Eine handwerkliche Mühe, die sich in diesen Tagen dutzendfach auszahlt. Denn nicht nur Passanten in zivil, auch andere Cosplayer bitten gleich mehrfach zum Erinnerungsbild für das digitale Fotoalbum, um ihre Leidenschaft zum gemeinsamen Erlebnis zu machen. Wo immer man an diesem Wochenende auch hinblickt: Bei aller Vielfalt teilen hier Tausende die gleichen Interessen. Ob ein lebensechtes Kirby an Nintendo-Urzeiten zurückerinnert oder vier junge Damen in osmanisch-prunkvollen Roben auf sich aufmerksam machen: Bei der „Hanami“ lachen sie gemeinsam, kommen ins Gespräch, schließen Freundschaften.

Miteinander propagiert

Wenn Dutzende Besucher mit umgehängten Schildern kostenlose Umarmungen anbieten, ist das keine reißerische Parole – hier will eine Szene von sich reden machen, die mit Liebe auf ihre Neulinge zugeht. Und diesen Enthusiasmus über die Jahre hinweg kultiviert hat.

Denn ob Neugierige beim Ikebana-Workshop die Kunst des Blumensteckens erlernen, beim „Bring & Buy“-Markt stilvolle Accessoires neue Besitzer finden oder die Kandidaten der ersten Ludwigshafener Cosplay-Meisterschaft sogar Heidi singen, um auf dem Siegertreppchen zu landen – vom Spiele-Raum für Traditionalisten der Konsolen-Klassiker bis zum Podium mit Synchronsprecher-Stars dominieren fröhliche Gesichter die Szenerie.

