Farbtupfer gegen die Tristesse

Ludwigshafen.Noch befindet sich die Arbeit in einem frühen Stadium, aber bereits jetzt tritt die für den Künstler charakteristische, kühne Bild-Dynamik klar hervor: Die abstrakten geometrischen Formen, die Augustine Kofie auf die Gebäudefassade am Luitpoldhafen malt, erwecken fast den Eindruck, als würden sie sich von der Wand lösen wollen. Vor vier Tagen hat der international anerkannte US-amerikanische Künstler sein Werk begonnen.

Seine Arbeit, die sich über zwei Fassaden des zweistöckigen Gebäudes an der Ecke Lagerhausstraße/Schwanthaler Allee erstrecken wird, bildet den Auftakt des neuen Street-Art-Projekts „MURALU“ des Wilhelm-Hack-Museums in Kooperation mit dem Online-Magazin „WOW Ludwigshafen“. Das Projekt ist zugleich Teil einer für das Jahr 2020 im Hackmuseum geplanten Ausstellung. „Mit einer Institution wie diesem Museum zu arbeiten und einer der ersten Künstler zu sein, die zu diesem Projekt eingeladen wurden, ist eine Ehre und etwas Besonderes“, meint Kofie, der seit Mitte der 1990er Jahre in der Graffiti-Szene von Los Angeles aktiv ist.

Hubsteiger eingesetzt

Dauerhafte Wandgestaltungen des 45-Jährigen sind unter anderem auch in Paris, Boston, Marrakesch und London zu sehen. In Berlin habe er 2012 schon eine Wand zusammen mit dem Künstler El Mac bemalt. „Aber dies ist mein erstes kuratiertes Mural in Deutschland, das permanent ist – so lange das Gebäude steht.“ Ein „Mural“ ist ein Wandgemälde.

Farbwalzen und mehrere Eimer mit Fassadenfarbe stehen für seine Arbeit bereit. Ebenso ein Hubsteiger. „Es ist immer anders, alles hängt von der Textur der Wand ab“, sagt Kofie über seine künstlerische Technik. „Ich benutze grundsätzlich gewerbliches Werkzeug für meinen Malstil, meine ganze Arbeit hat eine industrielle Tendenz“, erklärt er.

Latexfarbe sei am besten geeignet für größere Oberflächen. „Außerdem – weil ich aus der Kunstform des Graffiti komme – habe ich früh gelernt, Sprühdosen zu benutzen. Die Sprühdose ist eines der dynamischsten und nützlichsten Kunst-Werkzeuge für uns, man bekommt sehr viele Veränderungen damit zustande.“ Unterstützt wird das Projekt von den Hafenbetrieben Ludwigshafen, die die Fassade des Gebäudes zur Verfügung stellt, das derzeit vom Polizeipräsidium Rheinpfalz genutzt wird. Die Hafenbetriebe stellen auch den Hubsteiger.

Im Rahmen des „MURALU“-Projekts sollen internationale wie auch Künstler aus Deutschland und der Region dazu eingeladen werden, Wände in der Stadt zu bemalen, berichtet René Zechlin, Direktor des Wilhelm-Hack-Museums. Im Herbst 2020 soll die Ausstellung eröffnet werden, die den Arbeitstitel „Die Straße“ trage und in der es um die Rolle der Straße in der Kunst des 20. Jahrhunderts gehen werde, wie Zechlin erklärt.

Präsentiert wird Kofies fertige Arbeit am Donnerstag, 25. Oktober, 11 Uhr, im Beisein des Künstlers sowie der Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg und René Zechlin.

Samstag, 20.10.2018