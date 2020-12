Fasnachter grüßen mit Videos

Ludwigshafen.„Fasnacht in der Cloud – das gilt auch für Weihnachten“, sagt Christoph Heller, Präsident des Großen Rates. Für die Feiertage erhielt die Dachorganisation der Ludwigshafener Karnevalvereine einige besondere Video-Grüße, unter anderem von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und dem katholischen Dekan Alban Meißner. Zudem wurde ein Online-Beitrag der Mitgliedsvereine eingestellt. Besonders wichtig ist dem Großen Rat die Kinder- und Jugendarbeit in den Vereinen, die derzeit schwer umzusetzen ist. Diese Arbeit will er durch eine Spendenaktion unterstützen. Die Gelder sollen an Aschermittwoch verteilt werden. ott

