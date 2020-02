Fasnachtliche Freudenfahrt

Ludwigshafen.Auf fasnachtlicher Fahrt für einen guten Zweck: Durch Ludwigshafen rollt am Samstag, 22. Februar, wieder die Närrische Straßenbahn. Der Sonderzug der Linie 8 fährt ab 11.11 Uhr mehrere Male von der Endhaltestelle Rheingönheim in Richtung Oppau und zurück. Aufgrund der Sperrungen unter der Pilzhochstraße ist die Strecke in diesem Jahr verändert worden: Von Rheingönheim geht es unter dem Hauptbahnhof durch und von dort erst zum Ebertpark, bevor die Bahn durch die Innenstadt und auf der Strecke der Linie 7 Richtung Oppau fährt. Mitreisende zahlen pro Fahrt 1,50 Euro. Der Erlös plus Spenden sollen sozialen Einrichtungen und Organisationen übergeben werden. In den vergangenen über 30 Jahren haben die Initiatoren der Närrischen Straßenbahn insgesamt 111111 Euro für soziale Zwecke gespendet, teilt die Stadt mit. mav

