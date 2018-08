Fasnachtsmarkt mit Festbühne

Ludwigshafen.Er ist nicht nur ein beliebter Treffpunkt für Narren: Der sechstägige Fasnachtsmarkt auf dem Berliner Platz bietet ab Donnerstag, 8. Februar, neben vielen Imbissständen auch Spielbuden und Fahrgeschäfte wie Orient-Reise, Biene-Maja sowie einen Auto-Scooter an. 15 Schausteller und Händler sind in diesem Jahr vertreten. Höhepunkt des Marktes ist am Samstag, 10. Februar, ab 13.11 Uhr der „Sound

...