Faszination Fernost

Ludwigshafen.Die Faszination fernöstlicher Kultur wird sich rund um den Ludwigshafener Pfalzbau in ihrer schillernden Vielfalt zeigen, wenn dort am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Mai, „Hanami – Con meets festival“ zu Gast ist. Die Hanami ist eine ehrenamtlich von Fans für Fans der japanischen Lebens- und Comic-Kultur organisierte Veranstaltung, welche die traditionellen Aspekte eines Festivals mit den modernen Elementen einer Convention („Con“) vereint – und dabei einmal mehr ein abwechslungsreiches Programm bietet. So gibt es neben verschiedenen Workshops auch wieder eine Zeichnermeile, bei der junge Talente ihre Werke zeigen. Auch das „Bring&Buy“-Format, der Gamesroom und Karaoke fehlen nicht im Programm.

Synchronsprecher zu Gast

In den Videoräumen werden aktuelle Animes und Kassenschlager aus Japan vorgeführt. Zudem können mit Shandra Schadt, Hubertus von Lerchenfeld, Felix Mayer und Ulrike Jenni vier Synchronsprecher begrüßt werden, die den Besuchern am Samstag Rede und Antwort stehen und anschließend Autogramme geben.

Daneben verwöhnt das Maid-Café seine Gäste mit Leckereien. Und auch heuer dürfen sich die sogenannten Cosplayer wieder beim Vorentscheid der Deutschen Cosplay Meisterschaft messen. Beim Cosplay kleiden sich die Fans nach dem Vorbild von Figuren aus Manga und Anime, aus fantastischen Comic- und Filmwelten. Zu einem Höhepunkt dürfte der neu ins Leben gerufene Wettbewerb „LCM“ – Ludwigshafener Cosplaymeisterschaft – werden, der am Samstag um 20 Uhr startet. Überdies laden Händler zum japanischen Markt auf dem Pfalzbau-Vorplatz ein.

Das Conticket für Samstag und Sonntag kostet an der Tageskasse 29 Euro; das Samstagsticket gibt es für 22 Euro, das Sonntagsticket für 15 Euro. Für Kinder und Eltern gibt es Sondertickets zu ermäßigten Preisen. Kinder bis sechs Jahre erhalten freien Eintritt. Kassenöffnung ist jeweils um 9 Uhr, Einlass ab 10 Uhr. Mehr Infos gibt’s unter hanami-ludwigshafen.de. mav

