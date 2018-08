Favoriten mit formalen Qualitäten

Wer das Beste eines Jahrgangs präsentieren will, muss auch zeigen, was schon im Kino lief – zumal dann, wenn es dort nicht die verdiente Aufmerksamkeit fand. Und regelmäßig zählen diese Werke zu den Favoriten auf den Ludwigshafener Filmkunstpreis. Das gilt im 14. Festival-Jahr auch für die neuen Filme Christian Petzolds und Emily Atefs.

Pertzold hat mit „Transit“ einen Roman von Anna Seghers adaptiert. Erwartungsgemäß erlebt der Zuschauer die nüchtern-kühle Filmsprache des Regisseurs, und wieder geht es um Liebe und Tod und das ganze Leben. Faszinierend wirkt der Film aber vor allem durch einen besonderen Kunstgriff Petzolds, der auch das Drehbuch schrieb.

Weiter nach Amerika

Sein mit Franz Rogowski und Paula Beer in den Hauptrollen besetzter Film zeigt nämlich Bilder von heute, wenngleich sich die Handlung an Seghers in den frühen 1940er Jahren spielendes Buch hält. Dort geht es um Menschen, die vor den Nationalsozialisten nach Frankreich geflüchtet sind und nun von hier aus, da das Land kurz vor der militärischen Niederlage steht, nach Mittel- und Südamerika weiterreisen wollen. Paul gibt sich für einen Schriftsteller aus, der sich das Leben genommen hat – und verliebt sich in Marseille in dessen Witwe, die vom Tod ihres Mannes noch keine Ahnung hat. Und Paul wird hier in einer Szene auch konfrontiert mit Flüchtlingen von heute, die aus Afrika stammen und ihn stumm anblicken.

Alte Dialoge mit neuen Bildern, dazu eine altmodisch wirkende Erzählerstimme aus dem Off erzeugen eine unwirkliche Atmosphäre, die diesen Film so besonders und eindrücklich macht. „3 Tage in Quiberon“ von Emily Atef wirkt dagegen fast konventionell, freilich auf sehr gekonnte Art. Auch hier ist der Stoff ein historischer, ein Interview nebst Fotoaufnahmen der Schauspielerin Romy Schneider bildet den Rahmen. Marie Bäumer, der oft eine Ähnlichkeit mit Schneider attestiert worden ist, spielt sie und liefert ein differenziertes Psychogramm des labilen, früh verstorbenen Filmstars.

In einem französischen Kurhotel an der Küste treffen Schneider, eine Jugendfreundin und die beiden Journalisten aufeinander. Mal wird der Film zum dichten Kammerspiel, dann weitet er den Blick auf Himmel und Meer, die für Romy Schneiders Sehnsucht stehen, sich von allen Erwartungen zu befreien. Einen besonderen Kunstgriff gibt es auch hier: Der Film ist in Schwarzweiß gedreht und entspricht so den noch heute eindrücklichen Bilddokumenten des Fotografen Robert Lebeck, die damals entstanden. Und noch etwas eint die so unterschiedlichen Filme – die namhaften Darsteller spielen in ihnen groß auf.

Info: Dossier zum Filmfestival: morgenweb.de/fddf

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.08.2018