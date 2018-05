FC Arminia 03 bereitet schon Aufstiegstrikots vor

Anzeige

Ludwigshafen.Der FC Arminia 03 Ludwigshafen plant in der Fußball-Verbandsliga Südwest schon für die Meisterschafts- und Aufstiegsfeier – doch die Rheingönheimer (66 Punkte) sind noch nicht durch: Trotz eines Riesenvorsprungs auf Hassia Bingen (53) und RWO Alzey (52) können sie rechnerisch von beiden Verfolgern noch abgefangen werden, denn beide haben noch bis zu drei Nachholspiele. „Wir brauchen noch fünf Punkte aus drei Spielen, um endgültig am Ziel zu sein“, hat Arminia-Geschäftsführerin Gisela Schaar ausgerechnet.

Doch kein Rheingönheimer zweifelt daran, dass es der Spitzenreiter schaffen wird – die Mannschaft vor dem Heimspiel am Samstag, 17 Uhr, gegen den SC Hauenstein am wenigsten: Sie bastelt schon an der Gestaltung eines Aufstiegstrikots, mit dem sie bei der Meisterschaftsfeier in Erscheinung treten will. Zuletzt feierten die Arminen am Mittwoch einen 6:0-Sieg bei TuS Hohenecken durch Tore von Nauwid Amiri (12.), Tim Amberger (20./46.), Marco Sorg (23./50.) und Steffen Burkhard (87.).

Auf Schützenhilfe des Lokalrivalen Ludwigshafener SC können die Arminen am Sonntag, 15 Uhr, beim Spiel gegen Verfolger RWO Alzey eher nicht hoffen. Die Gartenstädter stehen bereits als Absteiger fest.