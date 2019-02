FDP nominiert Joachim Vocke

Ludwigshafen.Die Mitgliederversammlung der FDP Gartenstadt hat Joachim Vocke (Bild) einstimmig als Ortsvorsteherkandidaten gewählt. Der 57-Jährige gehört seit 2009 dem Ortsbeirat an. Der Vermögensberater engagiert sich seit 15 Jahren in der FDP, unter anderem im Landesfachausschuss Wirtschaft und Verkehr. Vocke sieht größere Auswirkungen der Hochstraßen-Projekte auf die Gartenstadt. Daher müssten die Sanierungsarbeiten der nächsten Jahre besonders gut koordiniert werden. Zudem fordert er eine Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs und möglichst kurze Wege zu den Haltestellen. Die „knappen Mittel sollten in zukunftsrelevante Felder“ investieren werden wie etwa Schulsanierungen. ott (Bild: FDP)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019