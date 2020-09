FDP nominiert Werling und Matzat

Ludwigshafen.Andreas Werling (Bild oben) und Jörg Matzat (Bild unten) sind die Direktkandidaten der FDP für die Landtagswahl im März. Bei der Wahlkreismitgliederversammlung im Radsportzentrum wurden die Bewerber für die Wahlkreise 36 und 37 (Ludwigshafen I und II) jeweils einstimmig gewählt. „Wir wollen die innere Sicherheit stärken und die Stadt besser entwickeln“, sagte Werling, der Mitglied im Ortsbeirat südliche Innenstadt ist.

Nach Einschätzung des 56-Jährigen ist die Innenstadt für viele nach Einbruch der Dämmerung „kaum noch begehbar“, hier müssten Ordnungsdienste künftig mehr Präsenz zeigen und neue Konzepte entwickelt werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist für Werling die ärztliche Versorgung in der Chemiestadt, wo das Durchschnittsalter der selbstständigen Ärzte besonders hoch sei. Der praktizierende Hausarzt plädiert für eine bessere Koordination von Krankenhäusern und ambulanter Medizin.

Für den Wahlkreis 37 geht Jörg Matzat ins Rennen. Der 48-jährige Gruppenführer bei der Mannheimer Polizei wünscht sich eine noch bessere Qualifizierung und angemessene Bezahlung seines Berufsstands, mehr digitalen Unterricht sowie ein landesweites Zentralabitur und einen zentralen mittleren Bildungsabschluss. Dass die Polizeidichte in Rheinland-Pfalz noch immer zu den niedrigsten in Deutschland gehöre, müsse unbedingt geändert werden.

Als Ersatzkandidaten nominierte die FDP Fraktionschef Thomas Schell sowie Hans-Peter Eibes, Vorsitzender des 100 Mitglieder zählenden Kreisverbands. Dieser hatte sich kurzfristig zur Verfügung gestellt, nachdem der vorgesehene Bewerber Norbert Grimmer aufgrund eines Wohnsitzwechsels nicht mehr im Wahlkreis 37 antreten konnte.

Was liberale Politik in Rheinland-Pfalz ausmacht, skizzierte FDP-Bezirksvorsitzender Franz Ringhoffer in einem Grußwort. Dabei verwies er auf Erfolge, die die Freidemokraten in der zurückliegenden Legislaturperiode aus seiner Sicht erzielen konnten. Als kleinerer Partner in der Ampel-Koalition habe man die Verkehrs- und Infrastrukturpolitik in Rheinland-Pfalz entscheidend vorangetrieben, was an vielen Stellen für jedermann sichtbar sei. Auch sei man treibende Kraft bei der Aufstockung der Polizei gewesen. Die „liberale Handschrift“ der Regierungsarbeit gelte es im Wahlkampf nun dem Bürger zu vermitteln, was nicht immer einfach sei. dtim

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.09.2020