FDP setzt auf Dieter Schneider

Ludwigshafen.Die Friesenheimer FDP hat Dieter Schneider (Bild) einstimmig als Ortsvorsteherkandidaten nominiert. Der 67-Jährige lebt seit 1988 in Friesenheim und war beruflich jahrelang als Meister bei der BASF beschäftigt. Er engagiert sich besonders im Radsport und ist als Vorstand beim Radsport-Club Ludwigshafen sowie als Fachwart im Radsportverband Rheinland-Pfalz tätig. Schneider will sich um den Erhalt der Einzelhandels in Friesenheim kümmern. Der Hochstraßenabriss bereitet ihm ebenso Sorge wie die „schwindende Toleranz“ der Anwohner um die Weiherstraße in Bezug auf Sportveranstaltungen im Freien. Den geplanten Bebauungsplan für die Neuwiesenstraße lehnt Schneider ab. ott (Bild: FDP)

