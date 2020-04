Fehlender Mundschutz verrät Dieb

Ludwigshafen.Sein fehlender Mundschutz ist einem 43-jährigen Ladendieb in einem Supermarkt in der Prinzregentenstraße zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sprach ein 27-jähriger Mitarbeiter den Mann am Dienstag gegen 14.15 Uhr im Kassenbereich auf die fehlende Gesichtsbedeckung an. Daraufhin flüchtete der 43-Jährige in Richtung Ausgang, wo er von einem 20 Jahre alten Sicherheitsmitarbeiter gestellt wurde, den er mit der Faust niederschlug. Der 27-Jährige kam dem Security-Mann zu Hilfe und es entwickelte sich ein Gerangel, bei dem alle drei Beteiligten verletzt wurden.

Lebensmittel gestohlen

Als die Polizei eintraf, räumte der 43-jährige Obdachlose ein, mehrere Lebensmittel gestohlen zu haben. Daneben fanden die Beamten bei ihm noch weitere Gegenstände, die er mutmaßlich aus einer Drogerie in derselben Straße entwendet hatte. Der Warenwert beläuft sich auf insgesamt 30 Euro. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 43-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. jei

