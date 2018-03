Feier endet in Gewahrsam

Anzeige

Ludwigshafen.Eine handgreifliche Auseinandersetzung haben sich ein Vater und sein Sohn auf einer Hochzeitsfeier geliefert. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, wurden die Beamten gegen 1 Uhr nachts verständigt, nachdem die beiden aneinandergeraten waren. Auch als die Polizisten in der Nacht auf Samstag vor Ort waren, hätten sich die Kontrahenten weiterhin sehr aggressiv benommen, so ein Behördensprecher. Wiederholt versuchten sie, aufeinander loszugehen. Deshalb wurden sie gefesselt. Der 20-jährige Sohn zeigte sich allerdings weiterhin nicht einsichtig: Am Boden liegend trat er zunächst einem Polizisten gegen das Bein, später versetzte er einem anderen Beamten einen Kopfstoß und trat einem weiteren ins Gesäß. Außerdem habe er sämtliche Einsatzkräfte beleidigt.

Um zu verhindern, dass sie weitere Straftaten begehen, nahmen die Polizisten beide Kontrahenten in Gewahrsam. Auf den 41-jährigen Vater und seinen Sohn kommen nun mehrere Strafverfahren zu. fab