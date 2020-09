Feier und Ausstellung

Ludwigshafen.Aus Anlass von 30 Jahren Wiedervereinigung veranstaltet die Stadt am Tag der Deutschen Einheit eine Feierstunde. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck empfängt am Samstag, 3. Oktober, 10 Uhr, im Kulturzentrum „dasHaus“ (Bahnhofstraße 30) unter anderen Bürger aus der Partnerstadt Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt. In einem Vortrag spricht der frühere Frankenthaler SPD-Bundestagsabgeordnete Horst Sielaff über die Jahre der Wende 1989/1990. Im Anschluss an die Feierstunde wird die Plakatausstellung „Umbruch Ost. Lebenswelten im Wandel“ in der Volkshochschule (Bürgerhof) eröffnet.

Die Partnerschaft mit der Industriestadt Dessau an der Elbe wurde 1988 offiziell begründet. Bereits zwei Jahre zuvor hatte sich Ludwigshafen intensiv um eine Verbindung mit einer Stadt in der DDR bemüht, war aber immer wieder abgeblitzt. Der Durchbruch erfolgte beim Treffen von Bundeskanzler Helmut Kohl und DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker 1987 in Bonn. ott

