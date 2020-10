Feier zur Wiedervereinigung 

Ludwigshafen.Aus Anlass von 30 Jahren Wiedervereinigung veranstaltet die Stadt am Tag der Deutschen Einheit eine Feierstunde. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck empfängt am Samstag, 3. Oktober, 10 Uhr, im Kulturzentrum „dasHaus“ (Bahnhofstraße 30) unter anderen Bürger aus der Partnerstadt Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt. In einem Vortrag spricht der frühere Frankenthaler SPD-Bundestagsabgeordnete Horst Sielaff über die Jahre der Wende 1989/1990. Im Anschluss an die Feierstunde wird die Plakatausstellung „Umbruch Ost. Lebenswelten im Wandel“ in der Volkshochschule (Bürgerhof) eröffnet.

