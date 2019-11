Felsen in der Musikbrandung

Ludwigshafen.Als schönes Wortspiel fängt „Rocks ’n’ Roll“ den Geist der neuen Kunstausstellung im Oggersheimer Schillerhaus trefflich ein: Bedeutet „Rocks“ – respektive die Einzahl Rock – doch nichts anderes als „Felsen“. Die Sonderschau sorgt dafür, dass die Felsen und Steine, die sich auf den Landschaftsbildern von Daniela Dittner finden, den Porträts von „Rock ‘n‘ Roll“-Legenden begegnen, die Jürgen Sauermilch auf seinen Gemälden verewigt hat. Dazu kommen Dittners Keramikarbeiten, die auf acht Glasvitrinen verteilt sind. Bis zum 27. März zeigt der Heimatkundliche Arbeitskreis Oggersheim die Ausstellung mit 16 Bildern und rund 45 Keramik-Exponaten der beiden Mannheimer Hobbykünstler im Schillerhaus.

Jürgen Sauermilch, von Haus aus kaufmännischer Angestellter, und seine Lebensgefährtin, die gelernte Bauzeichnerin Daniela Dittner, hatten sich über eine Malgruppe kennengelernt, wie der 54-Jährige berichtet. Seit knapp 25 Jahren malt er in seiner Freizeit, zunächst Aquarelle, steig aber schnell auf Acrylbilder um. Er unterhält mit vier anderen Künstlern im Mannheimer Stadtteil Lindenhof auch die Ateliergemeinschaft „Artilio“.

Prägende Entdeckungen

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende des Heimatkundlichen Arbeitskreises, Gabriela Nagel, erzählt Sauermilch von prägenden musikalischen Entdeckungen, die in seine Kunst Einzug gehalten haben – und hat dafür beispielhafte Langspielplatten verschiedener Künstler mitgebracht, vornehmlich aus den 1960er und 70er Jahren.

Auf seinen Gemälden in naturalistischer Darstellung sind zu sehen: Rock-Sängerin Joan Jett – als einzige Frau –, ebenso Musik-Heroen wie David Bowie, Queen, Status Quo, der The-Doors-Sänger Jim Morrison, Beatle George Harrison und Liedermacher Hannes Wader. Dazwischen, unverkennbar, auch wenn nur die in Schuluniform-Shorts gekleideten Beine und ein Teil der Gibson-SG-Gitarre zu sehen sind: AC/DC-Saitenzauberer Angus Young.

Daniela Dittner zeigt eine Werkschau ihrer seit 1996 entstandenen Keramikarbeiten – Schalen, Töpfe und kleinere Gefäße, in unterschiedlichen Formen, Farben und Tonsorten. Einige sind von ihr in sogenannter Wulsttechnik, andere in Plattentechnik oder auf der Drehscheibe angefertigt worden, wie die 51-Jährige erzählt. Ihre gemalten Küstenpanoramen verbinden ausdrucksvolles Farbenspiel mit meditativer Ruhe und der Bewegungsdynamik der Wellen. Ihr „Seelenfeuervogel“, und „Anfang im Licht“, eines ihrer „Herzensbilder“, wie sie sagt, spielen daneben mit glühend geschwungenem Flammenschlag und motivischer Kontraststärke ins Expressionistische.

Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Schillerhauses besichtigt werden. Diese sind mittwochs von 10 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 14 bis 17 Uhr.

