Fenster eingeschlagen

Ludwigshafen.Die Polizei sucht einen Mann, der in einem Linienbus randaliert hat. Wie es gestern in einer Pressemitteilung hieß, war der unbekannte und angetrunkene Fahrgast am Samstagabend gegen 22.40 Uhr in Ludwigshafen-Niederfeld in einem RNV-Bus unterwegs und schlug eine Fensterscheibe des Busses ein. Den Schaden schätzt die Polizei auf 500 Euro. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Busfahrer konnte den Mann allerdings noch grob beschreiben. Demnach ist er etwa 1,65 Meter groß, hat dunkelblondes Haar und trug eine schwarze Jacke.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0621/963 21 22. fab

Montag, 22.10.2018