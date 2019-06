Fesseln und Spuckhaube

Ludwigshafen.Bei einem Streit in der Ludwigstraße hat ein alkoholisierter 32-Jähriger einen 68-Jährigen geschlagen und ihm einen Fußtritt versetzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verhielt sich der Mann am Freitag gegen 19.45 Uhr auch Polizisten gegenüber aggressiv. Deshalb wurde er gefesselt und ihm wurde Spuckschutzhaube aufgesetzt. Der Mann kam in eine Gewahrsamzelle.

Bei einer Schlägerei in der Innenstadt ist ein 55-Jähriger verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten zwei Männer im Alter von 27 und 37 Jahren am Samstag gegen 1.35 Uhr grundlos auf den Älteren eingeschlagen. Dieser versuchte sich mit dem Einsatz von Tierabwehrspray zu wehren. Der 55-Jährige erlitt eine tiefe Kopfplatzwunde und wurde im Krankenhaus behandelt. Die beiden Schläger konnten wenig später gefasst werden. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0621/963-21 22 erbeten. ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 03.06.2019