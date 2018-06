Fest mit japanischen Spielen

Anzeige

Ludwigshafen.Ein vielfältiges Programm mit Spielen und Workshop bietet das Ostasieninstitut der Hochschule Ludwigshafen (Rheinpromenade 12) am Samstag, 7. Juli, von 12 bis 17 Uhr in seinen Räumen am Rheinufer. Ein Kalligrafie-Workshop führt die Besucher in die Kunst der asiatischen Schriftzeichen ein. Eine traditionell-koreanische Teezeremonie bringt Ruhe in den hektischen Alltag. Für Unterhaltung sorgen die japanischen Spiele Shogi und Go sowie Musik. Für den kleinen oder großen Hunger gibt es ein asiatisches Buffet.

Wer sich für das Studium am Ostasieninstitut interessiert, kann an einem Infostand mit Studierenden des Studiengangs „International Business Management (East Asia)“ mit den Schwerpunkten China, Japan oder Korea direkt ins Gespräch kommen. Auch ein Vortrag informiert beim Sommerfest über das Studium. ott