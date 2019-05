Fest mit Musik und Ausstellungen

Ludwigshafen.Beim Tag des Nachbarn am Samstag, 25. Mai, rund um den Schützenplatz eröffnet Ortsvorsteher Christoph Heller um 14.30 Uhr beim Bauorden (Schützenstraße 1) eine Ausstellung mit historischen Fotos. Der stellvertretende Leiter des Stadtarchivs, Klaus Becker, bietet Führungen an. Die Ausstellung „Wandbilder“ von Michael Volkmer wird um 17 Uhr bei „Franz & Lissy“ (Lisztstraße 176) eröffnet. Die Naturfreundejugend legt eine bienenfreundliche Kräuterinsel an. Der Verein Kultur Rhein-Neckar organisiert eine Lese-Kuschel-Ecke für Kinder. Für Musik sorgen das Projekt „Süd-Klänge“ und das Gesangsensemble der Kinderhilfe Ukraine. Das Fest endet um 18 Uhr mit einer Spendenübergabe an die Kinderhilfe Ukraine Rhein-Neckar –mit ihren Sitz am Schützenplatz. ott

