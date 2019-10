Fest zu 50 bewegten Jahren

Ludwigshafen.Es war Anfang November 1969, als die ersten Bewohner in die neu gebauten Häuser des jüngsten Ludwigshafener Stadtteils einzogen. Der Erstbezug der Pfingstweide vor 50 Jahren wurde nun mit einem Festakt gebührend gefeiert. Ortsvorsteher Frank Meier (SPD) sprach im Gemeinschaftshaus anlässlich des runden Geburtstags von „50 bewegten Jahren“. Politiker, Verwaltung und Bürger aus dem Stadtteil waren zu der Veranstaltung gekommen. „Die Menschen leben gerne hier“, sagte Meier, und gemessen an der Zahl der anwesenden Bewohner der Pfingstweide hat er damit auch recht. Die Stühle reichten nicht aus, viele Bewohner verfolgten die Feierstunde im Stehen.

Meier verwies auf das pulsierende gesellschaftliche Zusammenleben der Bewohner und die zahlreichen aktiven Vereine, die sich in dem Stadtteil gebildet haben. „Die Pfingstweide war für die damalige Zeit ein moderner Stadtteil“, so Meier in seinem kurzen Rückblick. Der Zuzug vieler Menschen nach Ludwigshafen und die Expansion der Wirtschaft führten in den 1960er Jahren zu einer Wohnungsnot in Ludwigshafen. Die Stadt beschloss deshalb 1966 die Errichtung einer neuen Wohnsiedlung auf der Pfingstweide. 1967 wurde mit dem Bau begonnen und 1969 zogen die ersten Bewohner ein.

Meier sprach von der notwendigen „Anpassung an die Modernität“, als später einige Hochhäuser abgerissen wurden. Dass alles bequem und zu Fuß zu erreichen ist, nannte er als Vorteil – und dass es keinen Durchgangsverkehr gibt: „Darum werden wir von den anderen Stadtteilen beneidet“, so Meier, „besonders wenn der Abriss der Hochstraße beginnt“. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) sprach von einer „Verbundenheit der Stadt“ und einer „Liebeserklärung an den Stadtteil“, der 1966 nicht als normale Neubausiedlung geplant gewesen sei. „Die Geschichte von Ludwigshafen ist das Entgegenwirken gegen die Wohnungsnot, das ist so seit ihrer Gründung.“

2800 Wohnungen entstanden seitdem dort und Steinruck erinnerte an ihr Versprechen, 3000 Wohnungen zu bauen: „Keine Sorge, ich baue keine neue Stadt.“ Sie nannte die von Albert Speer junior gebaute Siedlung als Betonwüste, zeigte aber auch die Modernisierungsmaßnahmen auf, die von der Ansiedlung eines Gesundheitszentrums bis hin zu Null-Heizkostenhäusern reichen. „Heute zeichnet die Pfingstweide ein hohes Maß an Gemeinschaft aus“, so Steinruck. Das Engagement füreinander werde groß geschrieben. Sie sprach von einem liebens- und lebenswerten Stadtteil, der viele schöne Jahre vor sich habe.“

Wolfgang van Vliet erinnerte an die 17 000 Menschen, die damals eine Wohnung gesucht hätten. Der Vorstand der Immobiliengesellschaft GAG freute sich, dass die Häuser, die seine Vorgänger gebaut hätten, noch stehen. Als ehemaliger Paketzusteller sei er gerne in die Pfingstweide gefahren, denn „das erste, was man bei der Ankunft hier hört, ist: Nichts. Auch ohne Durchgangsverkehr ist die Stadt eine bewegte Stadt.“

Für Johanna Coleman, Geschäftsführerin der BASF Wohnen und Bauen, stehen insbesondere die Menschen im Mittelpunkt, „die die Häuser und die Stadt mit Leben füllen“. Die Pfingstweide wurde für junge Familien gebaut, und früher waren es junge Familien, die hier wohnten. Heute sind es zunehmend auch ältere Menschen, die hier zusammen leben. Ihren Glückwünschen für die Pfingstweide fügte Johanna Coleman noch an: „Ich kann nur sagen, weiter so.“

