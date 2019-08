Festmeile ab Samstag

Ludwigshafen.20 Vereine und Gewerbetreibende verwandeln die Schillerstraße am Samstag, 31. August, ab 10 Uhr in eine Festmeile. Um 15 Uhr eröffnen die neue Ortsvorsteherin Sylvia Weiler und Andreas Unger, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Vereine, offiziell die viertägige Oggersheimer Kerwe. Zum inoffiziellen Auftakt am Freitag, 30. August, ab 19 Uhr, sorgt der Gewerbeverein auf der Dachterrasse der Mayerbrauerei für ein 14 Meter langes Buffet. Der Kerwegottesdienst „Uff pälzisch“ beginnt am Sonntag um 10 Uhr in der Markuskirche. Am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr beteiligen sich viele Geschäfte in der Schillerstraße. Der Umzug startet am Sonntag um 14 Uhr in der Dürkheimer Straße. Schausteller laden bis Dienstag auf den Altstadtplatz ein.

Mit einem Umzug beginnt die viertägige Kerwe in Edigheim am Samstag. Vereine und Kindergärten begleiten den Bollerwagen mit dem Riesen-Quetschekuchen, der um 13.30 Uhr im Gemeindehaus in der Badgasse abgeholt wird. Offiziell eröffnet wird die Kerwe um 14 Uhr. Viel Musik und eine Rettungsvorführung am Sonntag um 15 Uhr stehen auf dem weiteren Programm. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.08.2019