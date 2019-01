Festnahme nach Einbruch

Ludwigshafen.Nach dem Hinweis eines Anwohners ist ein mutmaßlicher 42-jähriger Einbrecher am Samstag in der Innenstadt festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Zeuge gegen 3.30 Uhr beobachtet, wie zwei Männer verdächtig im Hinterhof eines Hauses in der Bahnhofstraße Lärm verursachten und sich anschließend auf zwei Fahrrädern entfernten. Die Beamten verfolgten den 42-jährigen Tatverdächtigen aus Ludwigshafen und konnten ihn in unmittelbarer Nähe festnehmen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten Aufbruchswerkzeuge. An dem Gebäude in der Bahnhofstraße stellten sie zudem Aufbruchspuren an der Eingangstür fest.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Gegen den 42-jährigen Mann und seinen bislang unbekannten Komplizen ermittelt die Polizeiinspektion wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. ott

