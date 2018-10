Festumzug zum Auftakt

Ludwigshafen.Mit einem Umzug wird die heute beginnende Kerwe in Maudach eingeläutet. Der Festzug setzt sich ab 14 Uhr von der Riedstraße aus in Bewegung. Am Maudacher Schloß vorbei verläuft die Strecke in Richtung Mittelstraße. Um 15.30 Uhr wird die Kerwe auf dem Festplatz in der Silgestraße mit dem Festbieranstich eröffnet. Sportlicher Höhepunkt ist das Finale der Rhein-Neckar-Laufserie am Sonntag, 14. Oktober. Ab 11.30 Uhr gehen die Hobbyläufer vom Kerweplatz auf die Strecke. Kurzentschlossene können sich bis 30 Minuten vor dem Start noch für die acht Kilometer lange Nordic-Walking-Strecke oder die 10,3 Kilometer lange Laufstrecke anmelden. Mit einem Pokal wollen die Veranstalter die lautstärksten Unterstützer küren.Tags darauf soll das Feuerwerk ab 20.30 Uhr die Besucher zum Staunen bringen. Der Seniorennachmittag am Dienstag beginnt um 14.30 Uhr. obit

