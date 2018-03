Feuer in Lagerhalle

Anzeige

Altrip.Sachschaden in Höhe von mindestens 100 000 Euro ist gestern am frühen Morgen bei dem Brand einer Lagerhalle in Altrip entstanden. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilte, war das Feuer im Bereich Am Sandzug um 2.32 Uhr in der Nacht gemeldet worden. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Nachmittag an, auch die Umgehungsstraße K 13 blieb mehrere Stunden gesperrt. Personen wurden keine verletzt. Warum das Feuer entstanden ist, blieb gestern noch unklar. Eine Begehung durch die Kriminalpolizei sei noch nicht möglich, schrieb die Polizei am Nachmittag auf Twitter.