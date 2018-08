Feuer zerstört drei Gartenlauben

Ludwigshafen.Ein Brand in einer Rheingönheimer Kleingartenanlage hat in der Nacht auf gestern für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Nach Angaben der Brandschützer wurde gegen 0.18 Uhr ein Flächenfeuer in der Riedlangstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Wehrleute standen drei Gartenlauben in Flammen. Wie Einsatzleiter Bernd Sturm mitteilte, wurden weitere Kräfte angefordert. Da der Brandort nur über einen Pfad erreichbar war, mussten zwei pendelnde Tanklöschfahrzeuge die Wasserversorgung aufrecht erhalten. Die Ausbreitung des Feuers konnte verhindert werden. In einem Gartenhaus wurden zwei Propangasflaschen sichergestellt. Der Einsatz war gegen 4.30 Uhr beendet, die Brandursache ist noch unklar. Verletzt wurde niemand. jei

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.08.2018