Ludwigshafen.Ein eingeklemmtes Kleinkind ist am Sonntagmittag auf einem Spielplatz in Ludwigshafen von der Feuerwehr befreit worden. Nach Angaben der Polizei hat sich das Kind die Knie zwischen zwei Holzbrettern eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte die Bretter mit einem hydraulischen Rettungsgerät spreizen und so das Kind befreien. Das Spielgerät wurde gesperrt.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 31.01.2021