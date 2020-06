Feuerwehr bei Brand in Rheingönheim gefordert

Ludwigshafen.Die Feuerwehr ist am Donnerstagnachmittag in Ludwigshafen zu einem Brand im Stadtteil Rheingönnheim ausgerückt. Das hat die Berufsfeuerwehr über die Warn-App Katwarn gemeldet. Dort wird vor einem Großbrand gewarnt. In der Folge wurden Brandgase freigesetzt. Es kann zu Geruchsbelästigungen und Sichtbehinderungen kommen, die auch in den Stadtteilen Maudach und Gartenstadt auftreten können.

Es wird empohlen, das betroffene Gebiet zu meiden. Autofahrer sollten es weiträumig umfahren. Fenster und Türen sollten geschlossen gehalten und Lüftungen sowie Klimaanlagen ausgeschaltet werden.

Weiteres Informationen lagen zunächst nicht vor.